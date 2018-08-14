Прогноз "Фонбет": "Спартак" победит ПАОК в голевом матче

14 августа московский "Спартак" примет на своем поле ПАОК из Салоник в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой греческого клуба со счетом 3:2. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят "Спартак" фаворитом матча. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.75, на победу ПАОК – с коэффициентом 4.80, на ничью – с коэффициентом 3.65. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что выиграет "Спартак". На победу команды Массимо Карреры поставили 76% игроков, на победу ПАОК – 19%, на ничью – 5%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что в матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95. Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 88% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 12%.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий раунд пройдет "Спартак". На его выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1.77, на проход ПАОК – с коэффициентом 2.05. Игроки тоже считают, что дальше пройдет "Спартак": на выход москвичей в следующий круг сделали ставку 81% игроков, а на ПАОК – всего 19%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Спартака", ее выбрали 52% клиентов "Фонбет". На выход москвичей в следующий раунд квалификации поставили 19% игроков, на победу ПАОК – 13%. На тотал голов больше 2,5 сделали ставку 9% клиентов "Фонбет", на то, что "Спартак" не проиграет, – 7%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 300 000 рублей на выход "Спартака" в следующий круг. В среднем на матч "Спартака" и ПАОК ставят 646 рублей.

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