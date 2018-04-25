Прогноз "Фонбет": шансы "Баварии" и "Реала" на выход в финал Лиги чемпионов почти равны

25 апреля на стадионе "Алльянц Арена" "Бавария" в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов встретится с "Реалом". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает "Баварию" фаворитом первого полуфинального матча. На победу мюнхенцев можно поставить за 2.05, на победу "Реала" – за 3.65, на ничью – за 3.80.

Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с мнением букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи, 54% выбрали "Реал", 38% – "Баварию", 8% – ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

Букмекеры "Фонбет" полагают, что в двухматчевом противостоянии победит "Реал". На выход команды Зинедина Зидана в финал Лиги чемпионов можно поставить за 1.80, на проход "Баварии" – за 2.00.

Мнения клиентов "Фонбет" разделились: 51% игроков поставил на проход "Реала" в финал ЛЧ, 49% – на выход в финал мюнхенцев.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

По мнению букмекеров "Фонбет", в матче будет меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.53, на тотал больше 2,5 – за 2.35.

Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с таким прогнозом: на тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 9%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Реала" – ее предпочли 42% клиентов "Фонбет". 30% игроков поставили на победу "Баварии", 12% – на то, что команды забьют больше двух голов. 8% клиентов сделали ставку на голы обеих команд, столько же – на то, что "сливочные" не проиграют.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на тотал голов больше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 450 000 рублей. В среднем на матч "Баварии" и "Реала" ставят 715 рублей.

Сделать ставку