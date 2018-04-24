Прогноз "Фонбет": "Ливерпуль" – явный фаворит противостояния с "Ромой"

24 апреля на стадионе "Энфилд" "Ливерпуль" в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов сыграет с "Ромой". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает, что в первом полуфинальном матче выиграет "Ливерпуль". На победу мерсисайдцев можно поставить за 1.55, на победу "Ромы" – за 6.10, на ничью – за 4.60.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом букмекеров: 73% игроков поставили на "Ливерпуль", 12% – на "Рому" и всего 5% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом двухматчевого противостояния "Ливерпуль". На выход команды Юргена Клоппа в финал Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1.42, на проход "Ромы" – с коэффициентом 2.85.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что в финал Лиги чемпионов выйдет "Ливерпуль". 87% игроков поставили на мерсисайдцев, 13% – на римлян.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 2,5 – за 2.50.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже не сомневается в результативности матча. 89% игроков сделали ставку на тотал больше 2,5 и всего 11% – на тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Ливерпуля" – ее выбрали 57% клиентов "Фонбет". 18% игроков поставили на победу "Ромы", 10% – на тотал больше 2,5. На победу мерсисайдцев с форой (-1) сделали ставку 8% клиентов, на то, что команда Юргена Клоппа пройдет в финал, – 7%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Ливерпуля" с коэффициентом 1.55. Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч "Ливерпуля" и "Ромы" ставят 622 рубля.

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