Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в "Црвену Звезду" в матче с "Зальцбургом"

29 августа "РБ Зальцбург" на своем поле примет "Црвену Звезду" в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в ответной встрече выиграет "Зальцбург". На победу австрийцев принимаются ставки с коэффициентом 1.42, на победу "Црвены Звезды" – с коэффициентом 8.50, на ничью – с коэффициентом 4.20. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает "Зальцбург" фаворитом матча. На победу "быков" поставили 87% игроков, на победу "Црвены Звезды" – 8%, на ничью – 5%.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.70, на тотал больше 2,5 – за 2.15. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на общий тотал голов, 67% выбрали тотал больше 2,5. На тотал меньше 2,5 сделали ставку 33% клиентов "Фонбет".

– Кто пройдет в следующий раунд?

– "Фонбет" считает, что в следующий раунд выйдет "Зальцбург". На проход австрийцев принимаются ставки с коэффициентом 1.33, на проход "Црвены Звезды" – с коэффициентом 3.30. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с этим прогнозом. Проход в следующий раунд "Зальцбурга" выбрали 93% игроков, "Црвены Звезды" – всего 7%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Зальцбурга" – ее выбрал 61% клиентов "Фонбет". 22% игроков поставили на проход "быков" в следующий раунд. 6% клиентов "Фонбет" предпочли тотал больше 2,5, столько же – победу "Црвены Звезды". 5% игроков сделали ставку на то, что "Зальцбург" не проиграет.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на то, что "Зальцбург" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Зальцбурга" и "Црвены Звезды" ставят 488 рублей.

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