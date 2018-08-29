Прогноз "Фонбет": "Бенфика" выбьет из Лиги чемпионов обидчика "Спартака"

29 августа греческий ПАОК на своем поле встретится с португальской "Бенфикой" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в этом матче выиграет "Бенфика". На победу португальской команды можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу ПАОК – с коэффициентом 3.10, на ничью – с коэффициентом 3.30. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 59% выбрали "Бенфику", 28% – ПАОК и 13% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что встреча будет результативной. На тотал больше 2,5 поставили 73% игроков, на тотал меньше 2,5 – 27%.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– По мнению "Фонбет", в следующий раунд выйдет "Бенфика". На проход португальцев принимаются ставки с коэффициентом 1.70, на проход ПАОК – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На проход "Бенфики" в следующий раунд поставили 70% игроков, на проход ПАОК – 30%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Бенфики" – ее выбрали 38% клиентов "Фонбет". 21% игроков поставил на выход португальцев в следующий раунд, 19% – на победу ПАОКа. 12% клиентов "Фонбет" предпочли ставку на то, что ПАОК не проиграет, 10% – на то, что не проиграет "Бенфика".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 500 000 рублей на выход "Бенфики" в следующий раунд. В среднем на матч ПАОК и "Бенфики" ставят 696 рублей.

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