Приглянувшийся Черчесову игрок сборной Албании поможет "Наполи" в матче с "Реалом"

Защитник "Наполи" и сборной Албании Эльсеид Хюсай вернулся в общую группу, информирует Sky. Футболист восстановился от травмы лодыжки и сможет принять участие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Матч в Мадриде состоится 15 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что во время чемпионата Европы-2016 будущий главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью для "СЭ" отдельно отметил игру Хюсая. "Возьмем матч Албания – Франция (0:2). Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт transfermarkt – оказывается, что он правый защитник "Наполи". Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!", – сказал Черчесов.