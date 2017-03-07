Президенты "Наполи" и "Реала" провели встречу

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис провел в Неаполе встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом. В "Твиттере" главы итальянского клуба было опубликовано видео, на котором представители команд жмут друг другу руки. Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Реалом". В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:1.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"