16:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Президенты "Наполи" и "Реала" провели встречу

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис провел в Неаполе встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом. В "Твиттере" главы итальянского клуба было опубликовано видео, на котором представители команд жмут друг другу руки. Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Реалом". В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:1.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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