Президент "Спортинга" надеется, что Криштиану Роналду завершит карьеру в родном клубе

Президент "Спортинга" Бруну де Карвалью в преддверии игры своей команды в групповом турнире Лиги чемпионов против "Реала" выразил надежду на то, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду завершит карьеру в лиссабонском клубе. 31-летний футболист является воспитанником "Спортинга".

– Без сомнений, я бы очень хотел, чтобы Криштиану Роналду завершил карьеру в нашем клубе, – цитирует Marca де Карвалью. – Здесь его дом. Он многое значит для нашего клуба, и было бы здорово, если бы карьеру он завершил там, где ее и начинал. Встреча с ним в Лиге чемпионов – особенное событие.