16:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Президент "Спортинга" надеется, что Криштиану Роналду завершит карьеру в родном клубе

0
0
0

Президент "Спортинга" Бруну де Карвалью в преддверии игры своей команды в групповом турнире Лиги чемпионов против "Реала" выразил надежду на то, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду завершит карьеру в лиссабонском клубе. 31-летний футболист является воспитанником "Спортинга".

– Без сомнений, я бы очень хотел, чтобы Криштиану Роналду завершил карьеру в нашем клубе, – цитирует Marca де Карвалью. – Здесь его дом. Он многое значит для нашего клуба, и было бы здорово, если бы карьеру он завершил там, где ее и начинал. Встреча с ним в Лиге чемпионов – особенное событие.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ