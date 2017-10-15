Президент "Севильи": "В предстоящем мачте со "Спартаком" нет фаворита"

Президент "Севильи" Хосе Кастро в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" выразил мнение, что во встрече не будет фаворита. Он также добавил, что шесть очков в двух встречах против красно-белых будут иметь огромное значение.

Напомним, после двух туров "Севилья" возглавляет турнирную таблицу группе Е, набрав четыре очка, а "Спартак" с двумя баллами занимает третье место.

– Конечно, шесть очков в матчах со "Спартаком" имеют огромное значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу, – приводит ElDesmarque Sevilla слова Кастро. – Считаю, что в предстоящем матче нет фаворита. Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника.

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Ответный матч состоится 1 ноября в Испании.