Президент "Севильи": "Нам досталась сложная группа с чемпионом России"

Президент "Севильи" Хосе Кастро доволен результатами жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, испанцы в группе Е сыграют со "Спартаком", "Ливерпулем", и "Марибором".

- "Севилья" довольна результатами жеребьевки. Все могло быть гораздо хуже, потому что в Лиге чемпионов выступает много прекрасных клубов. У нас сложная группа с чемпионом России, "Ливерпулем", который можно не представлять, а также "Марибором". Они не настолько известны, но в сезоне-2013/14 в гостях мы сыграли с ними вничью, сумев победить дома.

Мы постараемся выступить как можно лучше и выйти в плей-офф турнира. Наша цель - четвертьфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Севилья добралась до 1/8 финала. Теперь нам нужно сделать шаг вперед. Усиление? Не секрет, что мы находимся в поиске левого защитника. Надеюсь, что мы сумеем это сделать до закрытия трансферного окна.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!//

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