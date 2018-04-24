Президент "Ромы": "В "Ливерпуле" думали, что заплатили за Салаха слишком много"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта отметил, что "Ливерпуль" летом 2017 года не был уверен в правильности перехода Мохамеда Салаха. Тогда англичане заплатили за игрока 42 миллиона евро без учета бонусов. В этом сезоне египтянин забил 44 мяча в 49 матчах за "красных" во всех турнирах.

- У нас было несколько предложений по Салаху, но он хотел в Англию, - приводит AS слова Паллотты. - Когда сделка с "Ливерпулем" была улажена, их президент Джон Генри суетился и повторял, что они переплатили. Тогда я сказал ему: "Давай я расплачусь за обед, если это тебя успокоит". Но Мохамед провел отличный сезон в Англии, и я этому удивлен. Возможно, "Ливерпуль" придумал лучший способ того, как его использовать на поле.

Сегодня "Рома" и "Ливерпуль" сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 21.45, "СЭ" проведет трансляцию встречи.