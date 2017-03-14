13:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Президент "Реала" был возмущен судейством в матче "Барселона" - "ПСЖ"

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Вице-президент "Бетиса" Хосе Мигель Лопес Каталан рассказал, что во время игры 27-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:1) президент мадридцев Флорентино Перес выражал возмущение судейством в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1). Напомним, что позже поклонник "Реала" создал онлайн-петицию с требованием переигровки игры каталонцев и парижан.

– Руководство "Бетиса" недовольно судейством в матче против "Реала", – цитирует Mundo Deportivo Каталана. – Было странно наблюдать за происходящим рядом с Пересом и его советниками, которые сильно возмущались судейством в игре "Барселона" – "ПСЖ", как раз когда такие же ошибки в пользу мадридцев допускал арбитр нашей встречи. Футбол – сложный вид спорта.

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