Президент "ПСЖ" заявил о том, что клуб не намерен отвечать на клевету Тебаса

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил о том, что клуб не собирается отвечать на беспочвенное обвинение президента ла лиги Хавьера Тебаса. Ранее руководитель призвал УЕФА немедленно отстранить парижан и "Манчестер Сити" от розыгрыша Лиги чемпионов за нарушение финансового fair play.

– Мы не намерены отвечать на каждое неправдивое заявление господина Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, – приводит Foot01.com слова Аль-Хелаифи. – Он пытается манипулировать прессой, чтобы подорвать имидж нашего амбициозного проекта.

Они сетуют на то, что в чемпионат Франции перешел один из трех лучших игроков в мире (Неймар. - Прим. "СЭ"). Также клуб подписал одну из главных надежд французского футбола – Мбаппе. Мы считаем, что в испанском футболе есть другие более важные вопросы, на решении которых им необходимо сконцентрироваться, а не копаться в идеальной финансовой отчетности "ПСЖ".

Мы не будем вступать в дебаты с господином Тебасом, чтобы разобраться более подробно, каким образом одни из сильнейших клубов мира добился доминирования в последние 20 лет, хоть там и достаточно противоречивой информации.

Президент ла лиги призывает исключить "ПСЖ" и "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов