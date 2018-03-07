Президент "ПСЖ": "Удаление Верратти убило матч с "Реалом"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после вылета команды из Лиги чемпионов отметил, что перемен в клубе не будет. Парижане уступили в 1/8 финала "Реалу" (1:3, 1:2).

- Меня расстроил вылет команды и реакция некоторых игроков, - приводит Europe1 Sport слова Аль-Хелаифи. - В первом тайме мы доминировали, но не хватило завершения в атаке. Мы были намного лучше "Реала". Удаление Верратти убило матч.

Теперь необходимо продолжать работать и прилагать больше усилий. Матч сложился не так, как мы хотели, но продолжаем верить в этот проект. Сейчас не время думать о переменах.