Президент "ПСЖ" обвинил судью в помощи "Реалу"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал работу судьи Джанлуки Рокки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). По мнению босса парижан, его команда не заслуживала поражения.

Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"

– Результат несправедлив, – цитирует As Аль-Хелаифи. – Считаю, что во втором тайме мы играли лучше, создали голевые моменты, но допустили ошибки. У Мбаппе был зафиксирован офсайд, но его не было. Судейские ошибки дорого обошлись нам. Рефери помогал "Реалу".

Сейчас мы должны думать об ответной игре. Нам предстоит сыграть дома, на своем стадионе, при своих болельщиках… Думаю, мы можем пройти дальше. Сделаем все, чтобы пройти в 1/4 финала. "Реалу" придется очень нелегко.

После матча главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что Рокки мог назначить пенальти в ворота "Реала" за игру рукой в штрафной мадрицев их капитана Серхио Рамоса.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится 6 марта в Париже.

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