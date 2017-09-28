Президент "ПСЖ": "Неймар - лучший футболист в мире"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи остался доволен победой над "Баварией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Кроме того, он отметил форварда команды Неймара, который забил гол и отдал результативную передачу.

- Мы рады победе и проделанной работе, - цитирует fourfourtwo Аль-Хелаифи. - Доволен игрой, которую мы продемонстрировали в матче против отличной команды. Теперь хотим финишировать первыми в группе.

Неймар? Все знают Неймара. Это прекрасный футболист, лучший в мире. Но и остальные футболисты сегодня тоже провели великолепный матч.