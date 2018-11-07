Президент "ПСЖ": "Мы потеряли два очка из-за двух ошибок судьи"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1). По его словам, главный арбитр Бьорн Кюйперс совершил две результативные ошибки.

– Мы приезжали за победой, – цитирует AFP Аль-Хелаифи. – К сожалению, это только ничья. Но мы еще в бою за выход в плей-офф. Нужно выиграть два матча.

В этом же матче, безусловно, был офсайд, когда судья назначил пенальти в наши ворота. Также арбитр не дал пенальти нам. Считаю, что ВАР нужно вводить в Лигу чемпионов как можно скорее. Мы потеряли два очка из-за двух ошибок судьи.