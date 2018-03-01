Президент "ПСЖ": "Будем надеяться, что Неймар сыграет в 1/4 финала"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи сказал, что его огорчила новость о травме нападающего команды Неймара. Бразильский форвард из-за повреждения пропустит от 6 до 8 недель.

В следующий вторник, 6 марта, парижанам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первая игра между французским и испанским клубами завершилась поражением "ПСЖ" (1:3).

- Нас огорчила эта новость, - цитирует Goal Аль-Хелаифи/ - Он операция - это лучшее решение как для Неймара, так и для клуба со сборной Бразилии. У нас не было выбора. Мы приняли это решение вместе. Это не самые хорошие известия, но команда показала (28 марта в матче 1/4 финала Кубка Франции против "Марселя" - 3:0. - Прим. "СЭ"), что она хочет играть усерднее.

Мы сделаем это вместе - игроки и болельщики. Матч против "Реала" очень важен. Это главная игра сезона, поскольку мы хотим выйти в четвертьфинал. Мы пробьемся туда. У нас есть команда, есть игроки, которым это по силам.

Решение по операции Неймара было непростым. Мы не могли рисковать и откладывать ее. Мы не хотим попусту тратить время. Будем надеяться, что Неймар будет готов к 1/4 финала.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Реал" состоится 6 марта в Париже и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 3 и 4, а также 10 и 11 апреля.

Неймар получил травму и покинул поле в слезах