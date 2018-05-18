Президент "Наполи" выступил за отмену Лиги чемпионов и сокращение серии А

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказал радикальные идеи по реформе итальянского и европейского футбола. Он оказался сторонником большого европейского чемпионата и сокращения серии А.

– Я хотел бы отказаться от Лиги чемпионов и создать европейскую лигу с 20 командами, которые играли бы каждую среду и четверг, – приводит Football Italia слова бизнесмена. – В субботу и воскресенье будут проводиться внутренние чемпионаты. Я всегда выступал за европейскую клубную лигу параллельно с внутренними соревнованиями, в которой играли бы топ-команды из своих чемпионатов.

20 команд в серии А – тоже слишком много. Мы с президентом "Лацио" Клаудио Лотито хотим уменьшить количество клубов в серии А, но он хочет снизить до 18, а я – до 16 команд, как это было в 1986 году. Это то, к чему мы должны вернуться.