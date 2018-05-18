21:35 | Футбол — Лига чемпионов

Президент "Наполи" выступил за отмену Лиги чемпионов и сокращение серии А

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказал радикальные идеи по реформе итальянского и европейского футбола. Он оказался сторонником большого европейского чемпионата и сокращения серии А.

– Я хотел бы отказаться от Лиги чемпионов и создать европейскую лигу с 20 командами, которые играли бы каждую среду и четверг, – приводит Football Italia слова бизнесмена. – В субботу и воскресенье будут проводиться внутренние чемпионаты. Я всегда выступал за европейскую клубную лигу параллельно с внутренними соревнованиями, в которой играли бы топ-команды из своих чемпионатов.

20 команд в серии А – тоже слишком много. Мы с президентом "Лацио" Клаудио Лотито хотим уменьшить количество клубов в серии А, но он хочет снизить до 18, а я – до 16 команд, как это было в 1986 году. Это то, к чему мы должны вернуться.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SergeyKa

redgy, вообще-то, за "Наполи" в своё время играл сам Диего Армандович Марадона.

22:48

redgy

Так кто этот ноунейм-клуб Наполи туда возьмет то??? Смешной.. Скорее Милан с Интером там будут.. Клоун

22:44

баламошка

А я до 4-х команд хочу уменьшить количество! И чё, теперь каждого тупорылого баламошку слушать надо?! Хочет он!

21:50

Millwall82

HAZELSAMARA, там бабла будет больше, чем дают сейчас в АПЛ например. G-14 в действии. Россию правда туда не пригласят.

21:48

HAZELSAMARA

Обсеретесь вы играть 38 туров в Европе и от 30 до 34 туров в Италии, не считая Кубка Италии. Я уж молчу о том, что после двух-трёх финишей в Европе на "надцатых" местах вам чертовски наскучит эта самая Европа.

21:40

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