09:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Президент "Наполи" раскритиковал игроков и тренера

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис после поражения от "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) раскритиковал главного тренер Маурицио Сарри и всех игроков, кроме Лоренцо Инсинье. Тем не менее, он не стал обсуждать отдельные решения наставника неаполитанцев.

- Думаю, что ребятам не хватало неаполитанского духа сегодня, - цитирует Mediaset Premium . Единственный, кто показал, что он был неаполитанцем, Инсинье, который забил гол. Остальных просто не было на поле. Они, казалось, были в плену фигуры "Реала", который даже не играл хорошо. Могли проиграть и с более крупным счетом. Тем не менее, я не намерен никого наказывать. Решения тренера? Не собираюсь их критиковать, но я могу с некоторыми из них не согласиться. Однако не буду рассказывать об этом никому, даже тем, кому мог бы рассказать.

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