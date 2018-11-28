Президент "Лиона": "Не хотим играть с "Шахтером" в Харькове"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас признался, что обеспокоен предстоящим визитом своей команды на Украину, где состоится игра с "Шахтером" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Лионцы занимают второе место в группе и опережают "Шахтер" на два очка.

– Мы обратились в УЕФА, чтобы там внимательно изучили обстановку на Украине, – цитирует AFP Оласа. – Страна, к сожалению, переживает кризис. Они многое пережили и продолжают страдать. УЕФА, например, принял решение провести игру "Арсенала" с "Ворсклой" в Киеве. Вероятно, какое-то решение и по нашей игре примут. Мы не хотим ехать в Харьков, если честно. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем самолет для себя, потому что французы не страхуют свои самолеты, летающие туда. В ближайшие дни УЕФА примет решение, чтобы все были в безопасности. Мы в любом месте будем играть на победу.