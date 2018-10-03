Президент "Лиона": "Матч без болельщиков - это как спектакль в театре без зрителей"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил возмущение тем, что его команде пришлось играть без зрителей в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:2). Такое наказание УЕФА вынес за неподобающее поведение болельщиков в матче Лиги Европы с ЦСКА в прошлом сезоне.

– Игра без зрителей – это неправильное решение, – цитирует Le Figaro Оласа. – УЕФА лишает болельщиков главного футбольного клубного турнира в мире. Футбольный матч такого уровня без болельщиков – это как спектакль в театре без зрителей. Для кого он? УЕФА должен изменить свою стратегию. Клуб несет и финансовые потери, и спортивные. Было понятно, что команда начала неважно игру из-за отсутствия болельщиков.