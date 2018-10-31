Президент ла лиги требует исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что "ПСЖ" должен быть исключен из Лиги чемпионов. Он утверждает, что парижане обманули всех, указав завышенные суммы спонсорских контрактов.

– Мы считаем, что "ПСЖ" не соответствует критериям финансового fair-play, – цитирует L’Equipe Тебаса. – Он завысил суммы контрактов. Могу заверить, что ни "Реал", ни "Барселона" не просили нас жаловаться на "ПСЖ" в УЕФА. Мы выступили с этой инициативой еще до того, как Неймар перешел в "ПСЖ". Этот клуб ставит под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

Любой клуб, который пытается обойти правила финансового fair-play, фальсифицируя данные о доходах, является угрозой для стабильности европейского футбола. Это провоцирует инфляцию рынка. Другим клубам нужны невероятные ресурсы, чтобы с ними тягаться. И я не выступаю в защиту сложившихся грандов. Повторяю, ни "Барселона", ни "Реал" не обращались ко мне по этому поводу.

Ситуация простая. Клуб должен соответствовать требованиям УЕФА. Если этого не происходит, его следует исключить из еврокубков. Если нарушений не найдут, никаких санкций не последует. УЕФА должен принимать дисциплинарное решение. Но мне мнение заключается в том, что клуб, который обманывает, не может участвовать в еврокубках.

Но мне кажется, что это будет трудно реализовать, поскольку есть очевидный конфликт интересов. Президент "ПСЖ" также возглавляет медиахолдинг beInSport, который покупает права на трансляцию Лиги чемпионов на большие суммы. В других секторах экономики такой конфликт вряд ли бы допустили, верно?