Президент ла лиги требует исключить "ПСЖ" и "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас считает, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" должны быть исключены из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плей. Он прокомментировал данные расследования Football Leaks, согласно которым в УЕФА не наказали клубы, несмотря на очевидные нарушения.

- Я уже говорил два года назад, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" жульничают. Это меня совершенно не удивило, - цитирует функционера Goal.com. - Нужно, чтобы УЕФА принял реальные шаги по этому поводу. Это показывает, насколько мир футбола и структура игры несовершенны. Эти команды нужно наказать. Если исключить их из Лиги чемпионов на год, это даст серьезный сигнал, что эти правила нужно воспринимать серьезно. Речь не о том, чтобы наказать именно "ПСЖ", например, но о том, что есть правила, которые должны соблюдать все.

СМИ: "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов. Причина - трансферы Мбаппе и Неймара