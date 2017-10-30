Президент Ла лиги призывает исключить "ПСЖ" и "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Президент Ла лиги Хавьер Тебас отметил, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" обманывают контрольные органы УЕФА и не выполняют условия финансового fair play. Руководитель испанского чемпионата призвал исключить эти клубы из еврокубков уже сейчас, не дожидаясь следующего сезона.

- Мы видим, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" за последние пять лет вложили наибольшее количество средств в покупку игроков, - приводит L'Equipe слова Тебаса. - Но их реальные доходы не позволяет делать такие инвестиции. Поэтому они изобрели фиктивных спонсоров с суммами, которые не соответствуют рынку.

Мы сравнили доходы "ПСЖ" и "Сити" с активами "Реала", "Барсы", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии". Эти два клуба действительно превосходят остальных. Но все доходы "ПСЖ" напрямую или косвенно связаны с Катаром. Они обманывают всех. Если бы это был испанский клуб, я бы сказал тоже самое. Мы не можем обманывать друг друга. Я бы не хотел участия клуба, принадлежащего государству, в каких-либо турнирах. "Реал" и "Барса" пользовались списанием долгов? Это неправда, выдумка. Но даже если такое и происходило, то это очень плохо.

Если в течение сезона мы понимаем, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" обманывают нас, почему бы их не исключить из соревнований? Когда у велогонщика находят допинг, он немедленно исключается из гонки. Я думаю, что контроль за участниками должен проводиться до начала соревнований, а не после.