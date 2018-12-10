Президент киевского "Динамо" призвал болельщиков поддержать "Шахтер" в матче с "Лионом"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал болельщиков прийти на стадион и поддержать донецкий "Шахтер" в матче Лиги чемпионов с "Лионом". Эта игра пройдет в Киеве на домашней арене динамовцев НСК "Олимпийский".

- Мы осознанно пошли на этот шаг, отталкиваясь, прежде всего, от того, что "Шахтер" – это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка "Шахтер" – "Лион" будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь все-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы. "Шахтер" же свою задачу по выходу из группы пока не решил – это "горнякам" предстоит сделать именно в поединке с "Лионом". Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на "Олимпийский" не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду, - цитирует Суркиса "Динамо Киев от Шурика". - Это мое мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов."Шахтер" попал в такую ситуацию, что уже долго вынужден играть не дома. Поскольку за последние пять лет нам так и не удалось остановить войну на Донбассе. Сейчас ситуация для "горняков" еще больше усугубилась: в мирном городе Харьков, где "Шахтерм проводит свои домашние поединки, ввели военное положение. Но УЕФА на такие вещи смотрит совсем не так, как Федерация футбола Украины. Им не нужны никакие письма. И никто не едет на автобусе "Шахтера" или "Лиона" в Харьков – все соглашаются с тем, что матч в этом городе сейчас проводить нельзя. Теперь поединок "Шахтер" – "Лион" состоится в Киеве. И в этой ситуации я могу только еще раз призвать всех украинских болельщиков поддержать на следующей неделе на "Олимпийском" две украинские команды – и "Динамо", и "Шахтер". Именно таким образом мы покажем, как умеем договариваться.

Матч состоится 12 декабря. 13 декабря на этом же стадионе пройдет матч Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец".

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