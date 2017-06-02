Президент "Интера" будет болеть за "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Президент "Интера" Эрик Тохир надеется, что "Ювентус" обыграет "Реал" в финале Лиги чемпионов. ПО его мнению, победа итальянского клуба улучшит имидж чемпионата Италии в мире.

- Конечно, я поддержу итальянский клуб в финале Лиги чемпионов, потому что это, безусловно, хорошая команда, - цитирует Calciomercato Тохира. - Их победа улучшит имидж серии А. "Реал" имеет свои сильные стороны, но в Лиге чемпионов дважды подряд никто никогда не побеждал. Если мадридцам это удастся, то это был бы замечательный результат, но мы надеемся, что серия А поднимет свой имидж в мире после этого финала.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.