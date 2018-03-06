08:20 | Футбол — Лига чемпионов

Президент ФФУ: "Сделаем все, чтобы финал Лиги чемпионов в Киеве был лучшим в истории"

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Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко отметил, что подготовка к финалу Лиги чемпионов уже находится на финишной прямой. Он добавил, что федерация постарается сделать все, чтобы этот финал стал лучшим в истории УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

– Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств, – приводит footballua.tv слова Павелко. – Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА.

Дополнительная информация

https://footballua.tv/news/football/48383--andrij-pavelko-federacija-futbolu-ukrajini-zrobity-vse-shhob-final-ligi-chempioniv-buv-najkrashhim-v/

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