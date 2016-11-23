18:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пресс-служба "Баварии" готовится к матчу с "Ростовом" с водкой и матрешкой

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В твиттере "Баварии" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" опубликована фотография подготовки пресс-службы команды к поединку. Сообщается, что сотрудники пресс-службы мюнхенцев готовятся к этому матчу с водкой и матрешкой.

"Подготовка пресс-службы к матчу с "Ростовом" идет полным ходом", – говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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