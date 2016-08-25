14:31 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Представлен мяч Лиги чемпионов сезона-2016/17

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УЕФА представил официальный мяч стартующего в сентябре розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/17. На самом мяче напечатаны рукописные послания от звезд европейского футбола.

Напомним, что на групповой стадии турнира выступят две российские команды: ЦСКА и "Ростов". Своих соперников чемпион и вице-чемпион России узнают сегодня. Жеребьевка группового турнира начнется в 19.00 по московскому времени в Монако.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Когда уже что-нибудь новое придумают?! Как обычно шарик, когда будет кубик?!

14:38 25 августа

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