Представлен мяч Лиги чемпионов сезона-2016/17

УЕФА представил официальный мяч стартующего в сентябре розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/17. На самом мяче напечатаны рукописные послания от звезд европейского футбола.
Напомним, что на групповой стадии турнира выступят две российские команды: ЦСКА и "Ростов". Своих соперников чемпион и вице-чемпион России узнают сегодня. Жеребьевка группового турнира начнется в 19.00 по московскому времени в Монако.
Introducing the Official Match Ball for the 2016/17 #UCL Group Stage; featuring hand-written messages from stars! pic.twitter.com/8pVhtqXGu5– Champions League (@ChampionsLeague) 25 августа 2016 г.
баламошка
Когда уже что-нибудь новое придумают?! Как обычно шарик, когда будет кубик?!
14:38 25 августа