Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2017/18. Фото

Федерация футбола Украины (ФФУ) в Твиттере опубликовала фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Решающий матч главного еврокубкового турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся следующие пары:
"Ювентус" – "Тоттенхэм" (13 февраля - в Турине, 7 марта - в Лондоне)
"Базель" – "Манчестер Сити" (13 февраля - в Базеле, 7 марта - в Манчестере)
"Реал" – "ПСЖ" (14 февраля - в Мадриде, 6 марта - в Париже)
"Порту" – "Ливерпуль" (14 февраля - в Порту, 6 марта - в Ливерпуле)
"Челси" – "Барселона" (20 февраля - в Лондоне, 14 марта - в Барселоне)
"Бавария" – "Бешикташ" (20 февраля - в Мюнхене, 14 марта - в Стамбуле)
"Шахтер" – "Рома" (21 февраля - в Харькове, 13 марта - в Риме)
"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" (21 февраля - в Севилье, 13 марта - в Манчестере).
Зустрічайте офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018!– ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 12 февраля 2018 г.
Meet the official ball of the @ChampionsLeague Final 2018!#RoadToKyiv #ШляхДоКиєва pic.twitter.com/kzjEwjR8Bz
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