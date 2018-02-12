12:40 | Футбол — Лига чемпионов

Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2017/18. Фото


Федерация футбола Украины (ФФУ) в Твиттере опубликовала фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Решающий матч главного еврокубкового турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся следующие пары:
"Ювентус""Тоттенхэм" (13 февраля - в Турине, 7 марта - в Лондоне)
"Базель""Манчестер Сити" (13 февраля - в Базеле, 7 марта - в Манчестере)
"Реал""ПСЖ" (14 февраля - в Мадриде, 6 марта - в Париже)
"Порту""Ливерпуль" (14 февраля - в Порту, 6 марта - в Ливерпуле)
"Челси""Барселона" (20 февраля - в Лондоне, 14 марта - в Барселоне)
"Бавария""Бешикташ" (20 февраля - в Мюнхене, 14 марта - в Стамбуле)
"Шахтер""Рома" (21 февраля - в Харькове, 13 марта - в Риме)
"Севилья""Манчестер Юнайтед" (21 февраля - в Севилье, 13 марта - в Манчестере).

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