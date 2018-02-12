Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2017/18. Фото

Федерация футбола Украины (ФФУ) в Твиттере опубликовала фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Решающий матч главного еврокубкового турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся следующие пары:

"Ювентус" – "Тоттенхэм" (13 февраля - в Турине, 7 марта - в Лондоне)

"Базель" – "Манчестер Сити" (13 февраля - в Базеле, 7 марта - в Манчестере)

"Реал" – "ПСЖ" (14 февраля - в Мадриде, 6 марта - в Париже)

"Порту" – "Ливерпуль" (14 февраля - в Порту, 6 марта - в Ливерпуле)

"Челси" – "Барселона" (20 февраля - в Лондоне, 14 марта - в Барселоне)

"Бавария" – "Бешикташ" (20 февраля - в Мюнхене, 14 марта - в Стамбуле)

"Шахтер" – "Рома" (21 февраля - в Харькове, 13 марта - в Риме)

"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" (21 февраля - в Севилье, 13 марта - в Манчестере).