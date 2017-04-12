Представитель профсоюза полиции Германии - об инциденте в Дортмунде: "Удалось избежать агрессии на стадионе"

Представитель профсоюза полиции Германии Райнер Вендт подчеркнул, что дортмундская "Боруссия" повела себя достойно и рассудительно после инцидента, случившегося перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Монако".

Игра между "шмелями" и монегасками должна была состояться вчера, но была отменена из-за взрыва, произошедшего возле автобуса с дортмундской командой. Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

- В подобной исключительной ситуации ответственные лица дортмундской "Боруссии" вели себя дальновидно и рассудительно, - приводит Bild слова Вендта. - Удалось избежать паники или агрессии на стадионе, что не так просто добиться в футбольной среде, где велика роль эмоций.

Напомним, что из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности