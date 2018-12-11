Председатель совета директоров "Локо": "Нет никакой катастрофы. Нужно скорее возвращаться в Лигу чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о поражении от "Шальке" (0:1).

– "Локомотив" не попал даже а Лигу Европы. Катастрофа?

- Никакой катастрофы нет. Это первое. Мы не получили результат, к которому стремились. Значит, где-то оказались не готовы. Но команда получила просто неоценимый опыт. Теперь надо поскорее возвращаться в Лигу чемпионов.

– Но ведь "Локомотив" встречался с 13-й командой Германии, которая, к тому же, не имела турнирной мотивации...

– Не стоит делать такие свободные выводы. Нельзя жить шаблонами. 13-я команда Германии? Это шаблон. Я не думаю, что "Шальке" сегодня был не мотивирован. Это Лига чемпионов. Команде немного не хватило сил. Тренерский штаб все проанализирует. Мы будем упорно готовиться ко второй части сезона, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

– Если бы Денисов забил в концовке первого тайма...

– Не готов рассуждать в сослагательном наклонении. Спорт такого не предполагает. Нам просто надо работать.

– Почему Фернандеша не было даже в заявке?

– Это к тренерскому штабу, а не к председателю совета директоров.

– По-прежнему верите, что Смолов оживет?

– Давайте посмотрим весеннюю часть чемпионата. И потом сделаем выводы.

– "Локомотив" не вышел из группы и даже не попал в Лигу Европы. Завтра такая же участь теоретически может постичь ЦСКА. Это говорит об уровне нашего футбола?

– Нет, я бы не говорил кризисе нашего чемпионата. Считаю, нам надо просто воспитывать своих игроков, чтобы они выступали на высоком уровне. От этого выиграет весь чемпионат. Надо делать ставку на своих. В определенный момент мы это упустили. Теперь пора возвращаться.

– Ужесточать лимит?

– Ни в коем случае. Просто самим клубам нужно понять, что нужно делать ставку на свою молодежь. Здесь необходим целый комплекс мер. Много моментов... В том числе и потолок зарплат и так далее.(Виталий Айрапетов)