Председатель правления "Славии" удалил сообщение с призывом отстранить Суркиса

Председатель совета директоров "Славии" Ярослав Тврдик удалил сообщение, в котором призвал УЕФА отправить в отставку вице-президента киевского "Динамо" Григория Суркиса из-за влияния на работу судей. Накануне киевляне на своем поле обыграли чешский клуб в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0 (первая игра - 1:1).

Вот что написал Тврдик:

"Судьи грубо повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и УЕФА не должен удивляться тому, что фанаты правильные вещи скандировали в связи с его именем".

Напомним, Григорий Суркис ранее был владельцем "Динамо". После того, как он стал вице-президентом УЕФА, бизнесмен передал клуб в управление своему брату - Игорю Суркису.