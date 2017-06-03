Предраг Миятович: "Не интересуют слова Дани Алвеса, он никогда не был умен в своих заявлениях"

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович, который занимает пост спортивного директора мадридцев, подчеркнул, что ему безразличны слова защитника "Ювентуса" Дани Алвеса. Ранее бразилец заявил, что гол экс-форварда "Королевского клуба" в ворота туринцев в финале Лиги чемпионов 1998 года (1:0) был забит из офсайда.

– Меня не интересуют слова Алвеса или мнения болельщиков "Ювентуса", – приводит Football Espana слова Миятовича. – Они оправдываются, говоря о том, что гол был забить из офсайда, но дело было не в этом. Дани – хороший футболист, который всегда доказывал это. Но он не был умен в своих заявлениях.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дани Алвес: "Реал" в 1998 году обыграл "Ювентус" в финале Лиги чемпионов за счет гола из офсайда"