10:09 | Футбол — Лига чемпионов

Появилось новое видео трагедии в римском метро с участием фанатов ЦСКА

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В Интернете появилось новое видео трагедии в римском метро с участием болельщиков ЦСКА. Опубликованный ролик показывает, как сломался эскалатор с большим числом людей на нем. Напомним, в результате инцидента пострадали около 30 человек, 16 из них были госпитализированы. При этом итальянская пресса обвиняла самих болельщиков ЦСКА в том, что они спровоцировали поломку эскалатора, хотя на видео можно заметить, что фанаты ведут себя спокойно и не прыгают на нем.

Инцидент произошел перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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