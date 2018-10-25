Появилось новое видео трагедии в римском метро с участием фанатов ЦСКА

В Интернете появилось новое видео трагедии в римском метро с участием болельщиков ЦСКА. Опубликованный ролик показывает, как сломался эскалатор с большим числом людей на нем. Напомним, в результате инцидента пострадали около 30 человек, 16 из них были госпитализированы. При этом итальянская пресса обвиняла самих болельщиков ЦСКА в том, что они спровоцировали поломку эскалатора, хотя на видео можно заметить, что фанаты ведут себя спокойно и не прыгают на нем.

Инцидент произошел перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).