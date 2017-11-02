Повторить беспроигрышную серию Романцева Каррера не смог

Поражением в Севилье оборвалась 13-матчевая беспроигрышная серия "Спартака" во всех турнирах. Красно-белые за это время добились шести побед при семи ничьих. Только однажды в XXI веке у москвичей была более продолжительная серия. В 2002 году команда Олега Романцева не знала неудач в 14 встречах кряду. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные беспроигрышные серии "Спартака" в XXI веке

Сезон Тренер Матчи Победы Ничьи Мячи 2002 Олег РОМАНЦЕВ 14 11 3 28-13 2017/18 Массимо КАРРЕРА 13 6 7 25-12 2006 Владимир ФЕДОТОВ 11 6 5 23-11 2007 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 10 8 2 18-5 2007 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 10 7 3 21-7

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"