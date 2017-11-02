01:29 | Футбол — Лига чемпионов

Повторить беспроигрышную серию Романцева Каррера не смог


Поражением в Севилье оборвалась 13-матчевая беспроигрышная серия "Спартака" во всех турнирах. Красно-белые за это время добились шести побед при семи ничьих. Только однажды в XXI веке у москвичей была более продолжительная серия. В 2002 году команда Олега Романцева не знала неудач в 14 встречах кряду. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные беспроигрышные серии "Спартака" в XXI веке

Сезон

Тренер

Матчи

Победы

Ничьи

Мячи

2002

Олег РОМАНЦЕВ

14

11

3

28-13

2017/18

Массимо КАРРЕРА

13

6

7

25-12

2006

Владимир ФЕДОТОВ

11

6

5

23-11

2007

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

10

8

2

18-5

2007

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

10

7

3

21-7

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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