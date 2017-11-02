Повторить беспроигрышную серию Романцева Каррера не смог

Поражением в Севилье оборвалась 13-матчевая беспроигрышная серия "Спартака" во всех турнирах. Красно-белые за это время добились шести побед при семи ничьих. Только однажды в XXI веке у москвичей была более продолжительная серия. В 2002 году команда Олега Романцева не знала неудач в 14 встречах кряду. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные беспроигрышные серии "Спартака" в XXI веке
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Победы
|
Ничьи
|
Мячи
|
2002
|
14
|
11
|
3
|
28-13
|
2017/18
|
13
|
6
|
7
|
25-12
|
2006
|
11
|
6
|
5
|
23-11
|
2007
|
10
|
8
|
2
|
18-5
|
2007
|
10
|
7
|
3
|
21-7