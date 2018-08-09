Пострадавший российский журналист назвал "вопиющей" ситуацию с нападением фанатов ПАОК

Корреспондент "Спорт Экпресс" Дмитрий Зеленов рассказал о нападении фанатов перед матчем 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК и московским "Спартаком" (3:2). По словам журналиста, он ни разу не видел подобного на футболе.

- Перед игрой греческие фанаты напали на российских журналистов и болельщиков, - отметил Зеленов. - Ситуация вопиющая, я такого на футболе не видел ни разу. Мы стояли с коллегами на входе в ложу прессы. Нас было около семи человек в охраняемой зоне, куда можно попасть только по аккредитациям. И туда подошли около десяти человек в черных майках. Это были активные фанаты ПАОК.

Мы сказали им, что являемся журналистами. После этого безо всяких разговоров греки нас атаковали: одному парню ударили по лицу, мне разбили телефон. Полиция и стюарды не стали задерживать нападавших, а задержали нас. В грубой форме поволокли в подтрибунное помещение, переписали данные аккредитаций, паспортов, после чего сказали сидеть на своих местах и не высовываться. Самое жесткое, что через какое-то время нападавшие прибежали в ложу прессу и угрожали нам, пообещав разобраться после матча.

По окончании встречи "Спартак" оказал поддержку пострадавшим российским журналистам, взяв их на борт.

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