Пострадавший при обрушения эскалатора в Риме: "Говорят, мы были пьяные и прыгали. Покажите съемку с камер видеонаблюдения!"

Болельщик ЦСКА Игорь рассказал подробности обрушения эскалатора на станции римского метро "Респубблика", в результате которого пострадали 16 российских болельщиков. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). На настоящий момент в римских больницах остаются шестеро россиян, трое - в тяжелом состоянии.

- Я один из пострадавших. К счастью, мне повезло больше остальных, так как у меня только растяжение связки, - сказал Игорь в интервью, опубликованном в телеграм-канале OFNEWS. - Четыре года назад ЦСКА уже играл с Ромой в Риме. Тогда на наших болельщиков нападали фанаты римского клуба с ножами. Были травмы и повреждения. В этом году мы решили, что для нас будет безопаснее, если мы поедем организованной группой, может быть, даже, при сопровождении полиции.

Во многих СМИ говорят, что болельщики ЦСКА были пьяные и прыгали на эскалаторе. Но это абсолютная неправда! Никто не пил и не прыгал. Если такие обвинения идут с итальянской стороны, то покажите официальную съемку с камер видеонаблюдения, которых там куча. Никаких доказательств не предоставлено.

Что касается количества народа, который был в тот момент на эскалаторе. Я могу сказать, что у нас в Москве в час-пик в метро намного больше народа на эскалаторе. В Риме никакого перегруза не было.