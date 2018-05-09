Пострадавший от фанатов "Ромы" болельщик "Ливерпуля" по-прежнему находится в критическом состоянии

"Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал открытое письмо семьи болельщика "красных" Шона Кокса, который был жестоко избит фанатами "Ромы" перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов на "Энфилде" 24 апреля. Родственники 53-летнего шотландца также призвали общественность уважать их частную жизнь.

"Как семья мы были ошарашены той поддержкой, которую получили с тех пор, как Шон серьезно пострадал две недели назад, – говорится в письме родственников Кокса. – Нет слов, чтобы описать благодарность, которую мы чувствуем к жителям Ливерпуля и Ирландии, которые переживают за Шона.

Он остается в критическом состоянии, но он – боец. Это в совокупности с медицинской и душевной поддержкой дает нам надежду. Мы ждем того дня, когда наш муж, папа и брат вернется домой в Данбойн, чтобы мы снова стали семьей.

Вместе с тем, мы просим уважать наше личное пространство. Когда у нас будут новости, мы сообщим о них. До этого все, что мы можем делать – надеяться и молиться за Шона, а также знать, что ему оказывают лучшую помощь".

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