Пострадавший болельщик "Ливерпуля": "Я приехал в Киев посмотреть футбол, а не драться"

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала ресторан Rooster в Киеве после 20:30 вечера, где сидели фанаты "Ливерпуля". В основном в заведении были 50-летние английские болельщики.

- Мы обедали, разговаривая о бизнесе, - приводит Daily Mirror слова одного из пострадавших. - Я приехал сюда не для этого. Я приехал посмотреть футбол. Они пришли сюда, как стая собак. Это было ужасно.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".