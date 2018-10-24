Посольство уточнило количество пострадавших в римском метро россиян

Представители посольства РФ в Италии сообщили, что, по уточненным данным, при обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика" перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА​ пострадали 15 россиян, сообщили "РИА Новости". Ранее была информация, что госпитализированы 19 российских пострадавших, но, как выяснилось, четверо из них были гражданами Украины, которым также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства в Италии.

"По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины. Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт", – заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.

Сотрудник дипломатического ведомства добавил, что ему позвонила глава города Вирджиния Раджи, которая от имени жителей Рима выразила слова солидарности с попавшими в ЧП россиянами и пообещала, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.