Посольство России предложило помощь пострадавшим в Риме гражданам Украины

Посольство России в Италии уточнило, что в результате инцидента на станции римского метро в больницу были доставлены 15 россиян, а не 19, как сообщалось ранее. По информации ТАСС, четверо являются гражданами Украины, которым также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

Напомним, перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА​ на станции римского метро "Репубблика" сломался эскалатор. Он слишком быстро поехал вниз, когда на нем находилось большое число людей. В результате, несколько десятков человек получили травмы различной степени тяжести.

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