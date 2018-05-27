Посольство России ответило на сообщения британских СМИ о хулиганстве россиян в Киеве

Посольство России в Великобритании критически отреагировало на сообщения британских СМИ о том, что к беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты. Ранее британское издание The Mirror написало о том, что к нападению на болельщиков "Ливерпуля" в одном из ресторанов Киева перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.

– Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет "россиян" в нападении на фанатов "Ливерпуля", основываясь лишь на том, что те говорили по-русски, – говорится в сообщении посольства.

В посольстве также отмечается, что русский – наиболее распространенный язык общения в Киеве, а сотрудники пограничной службы Украины не давали молодым людям призывного возраста из России права на въезд в страну для посещения футбольного матча.

Ignorance or conscious fake news? @DailyMirror blames “Russians” for attack on Liverpool fans at #UCLFinals because they spoke Russian - but 🇷🇺 males of conscription age are not let in by Ukraine border force, and Russian is the most spoken language in Kiev pic.twitter.com/qA1CL3SRL4 – Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 мая 2018 г.

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