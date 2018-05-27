16:46 | Футбол — Лига чемпионов

Посольство России ответило на сообщения британских СМИ о хулиганстве россиян в Киеве


Посольство России в Великобритании критически отреагировало на сообщения британских СМИ о том, что к беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты. Ранее британское издание The Mirror написало о том, что к нападению на болельщиков "Ливерпуля" в одном из ресторанов Киева перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.

– Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет "россиян" в нападении на фанатов "Ливерпуля", основываясь лишь на том, что те говорили по-русски, – говорится в сообщении посольства.

В посольстве также отмечается, что русский – наиболее распространенный язык общения в Киеве, а сотрудники пограничной службы Украины не давали молодым людям призывного возраста из России права на въезд в страну для посещения футбольного матча.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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