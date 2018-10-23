Посольство РФ в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА

Посольство России в Италии опровергло информацию о ножевом ранении одного из болельщиков ЦСКА во время столкновения с итальянскими фанатами перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы"​, сообщают "РИА Новости". Ранее отмечалось, что россиянин получил серьезное ножевое ранение во время драки.

"Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался", – цитируют "РИА" представителя посольства РФ в Италии.

Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн