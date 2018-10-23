Посольство РФ в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА

Посольство России в Италии опровергло информацию о ножевом ранении одного из болельщиков ЦСКА во время столкновения с итальянскими фанатами перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы", сообщают "РИА Новости". Ранее отмечалось, что россиянин получил серьезное ножевое ранение во время драки.
"Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался", – цитируют "РИА" представителя посольства РФ в Италии.