Посольство РФ в Италии – об инциденте в римском метро перед матчем "Рома" – ЦСКА: "Возбуждено дело, ведутся следственные действия"

Пресс-атташе посольстве РФ в Италии Дмитрий Гурин в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал, что в Риме начато расследование дела об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика" перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0). В результате пострадали 17 россиян, шесть из них находятся в больницах, трое – в тяжелом и среднем состоянии.

– Медийная реакция в Италии по этому поводу может быть любой. Там можно прочитать и версии, отрабатываемые следствием, – сказал Гурин. – Естественно, было возбуждено дело по факту происшествия. В его рамках компетентные органы проводят все необходимые следственные действия. Забегать вперед у нас нет ни морального, ни этического права. Нужно дождаться результатов расследования. Журналисты позволяют себе всевозможные эмоциональные оценки, но мы, как представили российской стороны, ждем официальной версии. (Игорь Новиков)