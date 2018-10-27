Посольство РФ в Италии об инциденте перед матчем "Рома" - ЦСКА: "В больницах остались трое пострадавших. Угрозы их жизням нет"

Пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин сообщил "СЭ", что в больницах остаются трое россиян, пострадавших в результате инцидента, который случился 23 октября в Риме, когда обрушился эскалатор на станции метро "Репубблика". Это произошло перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Всего было госпитализировано 17 человек.

- На сегодняшний день все пребывают в стабильном состоянии. Основная масса пострадавших покинула медучреждения - те, которые получили не столь серьезные травмы, - сказал Гурин. - В больницах сейчас остаются три человека. Они продолжают реабилитацию, через некоторое время должны выписаться. Угрозы жизни, слава богу, ни у кого нет. Россияне находятся под постоянным наблюдением врачей и нашими сотрудниками - держим связь с соотечественниками. Недавно подтянулись и родственники, чтобы помочь при транспортировке. Также на днях двух инвалидов-колясочников перевезли из Италии в Россию.

- Как продвигается расследование по делу?

- Оно только началось. Пока никаких новостей не может быть. За правоохранительными органами, особенно в первое время, внимательно следили СМИ, в том числе, итальянские. Наверное, поэтому основная версия, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе - не подтвердилась.

- Найден человек, который напал на россиянина с ножом?

- Эта тема в меньшей степени была в поле нашего зрения. Мы связались с партнерами в уполномоченных органах. Нам сказали, что все решилось на месте. Пострадавший не обратился в полицию и отказался от госпитализации. После этого, информации не поступало. (Арман Мкртчян)

Трагедия в Риме. Что известно о состоянии пострадавших фанатов ЦСКА