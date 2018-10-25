Посольство РФ в Италии – о болельщиках ЦСКА: "В больницах осталось шестеро россиян, пострадавших в римском метро. Трое – в тяжелом и среднем состоянии"

Пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии россиян, пострадавших при обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика" перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0). Ранее сообщалось, что 8 человек продолжают оставаться в местных медицинских учреждениях.

– Мы поддерживаем постоянный контакт с теми, кто находится на лечении. Слава богу, что таких людей становится меньше, – сообщил Гурин. – Выписка продолжается. Всего пострадало 17 человек, на утро четверга дня в больницах осталось шестеро. По классификации итальянской медицины, красный и желтый коды получили три человека (тяжелое и среднее состояния. – Прим. "СЭ"), остальным полегче – им присвоен зеленый. Исходим из того, что эти трое в течение следующей недели будут выписаны. Про сроки восстановления тех, кто получил тяжелые и средние повреждения, говорить рано – надеемся на искусство итальянских врачей. (Игорь Новиков)