Посольство РФ в Италии назвало точное число пострадавших в римском метро перед матчем "Рома" – ЦСКА

В посольстве России в Италии назвали "СЭ" уточненные данные о пострадавших в результате выхода из строя эскалатора на станции метро "Репубблика" перед игрой 3-го тура Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0).

– В результате вчерашнего инцидента 16 россиян были госпитализированы, 8 из них уже выписаны из больницы, – сказал представитель посольства.– Остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние у всех стабильное, при этом тяжелые травмы получили три человека. "Репубблику" вчера закрыли, городские власти приняли все меры, чтобы обезопасить работу других станций. (Игорь Новиков)

Ранее стало известно, что угроза ампутации ноги пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА не подтвердилась.

"Стал свидетелем Апокалипсиса". Итальянские СМИ – о трагедии в римском метро