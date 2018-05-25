Посол Великобритании в Украине прокомментировала инцидент с нападением болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в Твиттере опубликовала комментарий по поводу нападения на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Что касается инцидента прошлой ночью с болельщиками Ливерпуля в Киеве. Мы общались с местными властями, - написала посол. - Два человека были арестованы и никто из болельщиков не нуждаля в госпитализации. В случае необходимости мы готовы предоставить консульскую помощь.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.